Дортмунд без Шлотербек и Зюле срещу Аталанта в Шампионската лига

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Старши треньорът Нико Ковач все пак открои положителна страна преди важния мач.

Нико Ковач
Снимка: БТА
Борусия Дортмунд ще бъде без двама основни защитници в предстоящия плейофен сблъсък от Шампионска лига срещу Аталанта. От германския клуб потвърдиха, че Нико Шлотербек и Никлас Зюле няма да бъдат на разположение за вторнишкия двубой.

Шлотербек има мускулен проблем, докато Зюле лекува травма в бедрото. Извън състава остава и Емре Джан, което допълнително усложнява кадровата ситуация в отбраната. При тези обстоятелства не е изключено място в защитната линия да получи младият Лука Реджани.

Старши треньорът Нико Ковач все пак открои положителна страна преди важния мач – отличната форма на нападателя Серу Гираси, който се разписа пет пъти в последните си три срещи.

„Нуждаем се от головете на Серу. Те винаги са важни за нас. С неговите попадения увеличаваме шансовете си за победа“, коментира Ковач.

Дортмунд се намира в силна серия в Бундеслига, където записа шест поредни победи и заема второто място зад Байерн Мюнхен. Въпреки това статистиката срещу италиански съперници не е обнадеждаваща – тимът има само една победа в последните си седем двубоя срещу представители на Серия А, а през миналия месец отстъпи с 0:2 у дома на Интер Милано.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Борусия Дортмунд # ФК Аталанта

