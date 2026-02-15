Гьозтепе на Станимир Стоилов не успя да победи Кайзериспор в Измир, пълни 90 минути за Филип Кръстев

Отборът на Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, допусна грешна стъпка у дома, след като завърши 0:0 срещу Кайзериспор в среща от турската Супер лига.

Националът Филип Кръстев започна като титуляр за тима от Измир и остана на терена до последния съдийски сигнал. За домакините пълни 90 минути записа и бившият защитник на ЦСКА 1948 Елитон.

Гьозтепе продължава серията си без поражение, която вече набъбна на осем мача, но честите равенства не позволяват на отбора да се доближи до челната тройка. Тимът заема четвърто място с 41 точки от 22 двубоя. Измирският клуб има четири точки аванс пред Бешикташ, който е с мач по-малко, и изостава на същата дистанция от третия Трабзонспор.

Равенството идва като разочарование за домакините, които пропуснаха отлична възможност срещу предпоследния в таблицата Кайзериспор, намиращ се в зоната на изпадащите с едва 16 точки.