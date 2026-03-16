Жоан Лапорта: Вратите на Барселона винаги ще бъдат отворени за Меси

Президентът на каталунците не изключи възможността аржентинската легенда да се завърне в клуба под някаква форма

Президентът на Барселона Хуан Лапорта заяви, че е отворен за възможността Лионел Меси да се завърне в каталунския клуб в бъдеще. Това съобщава испанското издание "Спорт“.

В неделя Лапорта беше преизбран за президент на Барселона с 68 процента от гласовете, като така ще изкара четвъртия си мандат начело на испанския шампион.

"Лео ще бъде ангажиран с Барселона по начин, по който той сам пожелае. Вратите на Барса винаги са отворени за него, ако иска да продължи да работи за институция като Барселона“, заяви Лапорта в интервю за TV3 малко след преизбирането си.

Меси е юноша на Барселона и се превърна в най-успешния футболист в историята на клуба, печелейки множество трофеи с каталунците. През 2021 година той напусна клуба и премина със свободен трансфер в Paris Saint‑Germain, а две години по-късно се присъедини към Интер Маями в американската Major League Soccer

