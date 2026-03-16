Висшата лига наказа Челси с глоба от 10,75 милиона паунда за "недекларирани плащания“

Английската Висша лига наложи сериозни санкции на Челси, след като установи нарушения, свързани с недекларирани плащания. Лондонският клуб беше глобен с 10,75 милиона паунда, а освен това получи и условна забрана за трансфери.

Разследването започна, след като през 2022 година новите собственици на клуба – консорциумът, воден от Тод Боули и компанията Clearlake Capital сами уведомиха футболните власти за потенциални финансови нарушения. Тогава те придобиха клуба от предишния собственик Roman Abramovich.

От ръководството на първенството съобщиха, че между 2011 и 2018 година са били извършвани недекларирани плащания от трети страни, свързани с клуба, към играчи, нерегистрирани агенти и други лица. Тези финансови операции не са били съобщени на футболните регулаторни органи, включително и на Висшата лига.

Според лигата подобни действия представляват нарушение на задължението клубовете да действат добросъвестно спрямо първенството.

От Челси са приели наложените санкции, които вече са ратифицирани от независима комисия. Освен финансовата глоба, на клуба е наложена деветмесечна забрана за трансфери в академията, както и условна едногодишна забрана за привличане на футболисти в първия отбор, която ще влезе в сила при нови нарушения.