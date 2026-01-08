ПСЖ спечели Суперкупата на Франция след дузпи

Пари Сен Жермен триумфира със Суперкупата на Франция след драматичен успех над Олимпик Марсилия с 4:1 след дузпи, след като редовното време на дербито завърши 2:2. Финалът се изигра на стадион „Джабер Ал-Ахмад Интернешънъл“ в Кувейт и предложи сериозна доза напрежение до последния удар.

Парижани поведоха рано в мача с гол на Усман Дембеле в 13-ата минута, но интригата се запази до самия край. Марсилия изравни в 75-ата минута чрез Мейсън Грийнууд от дузпа, а три минути преди края на редовното време Марсилци дори стигнаха до пълен обрат след автогол на Уилян Пачо.

Когато изглеждаше, че трофеят ще отиде в Марсилия, ПСЖ показа характер. В петата минута на добавеното време Гонсало Рамош донесе изравняването и прати срещата директно към дузпи.

При наказателните удари парижани бяха безпогрешни – Рамош, Витиня, Нуно Мендеш и Дезире Дуе се разписаха, докато за Марсилия единствено Мурийо успя да отбележи, а О’Райли и Траоре пропуснаха.

С успеха ПСЖ затвърди доминацията си в надпреварата, като записа шеста поредна победа във всички турнири и спечели трофея за 12-и път в последните си 13 участия в Суперкупата на Франция.