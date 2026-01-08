БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Милан и Дженоа не се победиха в луд мач с пропусната дузпа в края

Станко Димов
Нов удар по шампионските амбиции на "росонерите".

Милан и Дженоа завършиха 1:1 в мач от 19-ия кръг на Серия „А“, с който двата тима закриха първия полусезон в италианското първенство. Срещата се игра на „Джузепе Меаца“, а домакините пропуснаха възможност да стигнат до пълен обрат след силно второ полувреме.

„Росонерите“ започнаха по-активно и още в началните минути стигнаха до няколко опасности след статични положения. Матео Габия бе близо до гол, след като негов удар с глава срещна напречната греда. Постепенно Дженоа изравни играта и в 28-ата минута поведе в резултата чрез Лоренцо Коломбо, който отбеляза от близка дистанция след подаване на Руслан Малиновски.

До почивката Милан създаде още няколко положения, но не успя да стигне до изравняване. След подновяването на играта домакините засилиха натиска и в 58-ата минута стигнаха до гол, реализиран от Кристиан Пулишич, който обаче беше отменен след намеса на ВАР заради игра с ръка.

Натискът на Милан продължи и в заключителните минути. Леао и Пулишич имаха добри възможности, но вратарят на гостите Никола Леали се намеси решително и запази равенството за своя тим. Дженоа рядко стигаше до атаки след почивката, но успя да удържи натиска и да си тръгне с точка от Милано. Милан изравни в 92-ата минута чрез Леао, който се разписа с глава.

Дълбоко в добавеното време резервата Станчу пропусна дузпа, след като стреля над вратата и не успя да донесе трите точки на гостите.

Интер е зимен шампион в Италия
Интер е зимен шампион в Италия
„Нерадзурите“ са еднолични лидери на половината от сезона и ще...
Чете се за: 01:35 мин.
Милан и Менян скъсяват дистанцията в преговорите
Милан и Менян скъсяват дистанцията в преговорите
Вратарят е близо до нов договор с "росонерите".
Чете се за: 01:37 мин.
