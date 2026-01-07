БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Милан и Менян скъсяват дистанцията в преговорите

Спорт
Вратарят е близо до нов договор с "росонерите".

Майк Менян
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Милан е на крачка от това да си осигури дългосрочно бъдещето на Майк Менян. Според информация на Sky Sport Italia, „росонерите“ са много близо до подписване на нов договор с френския национал, който ще го обвърже с клуба до юни 2031 година.

Настоящият контракт на вратаря изтича в края на сезона, което означава, че в близките дни той би могъл свободно да води преговори с други клубове. Вместо това обаче ръководството на Милан е подновило разговорите с представителите на Менян и в последно време е постигнат сериозен напредък по условията.

Очаква се новото споразумение да гарантира на стража възнаграждение от около 5,7 милиона евро нето на сезон – сума, която го поставя на едно ниво със звездата на тима Рафаел Леао. Макар офертата да е по-ниска от потенциалните предложения от Висшата лига, включително от Челси и Манчестър Юнайтед, Менян е склонен да продължи кариерата си на „Сан Сиро“.

30-годишният вратар пристигна в Милан през лятото на 2021 година срещу 16,4 милиона евро, като беше привлечен като пряк наследник на Джанлуиджи Донарума след напускането му към Пари Сен Жермен. Оттогава Менян се утвърди като ключова фигура в състава и един от лидерите в съблекалнята на „росонерите“.

# Майк Менян #Милан

