"Искаме вода" - Плевен се вдигна на протест срещу безводието

Плевенчани се събраха пред сградата на Общината на протест срещу безводието.



Недоволството се организира в социалните мрежи. Местните са недоволни от наложения драстичен воден режим в града. От 10 до 19 часа всеки ден чешмите в областния център остават сухи.

Протестиращите оставиха празни туби от вода пред вратите на общината и за пореден път се оплакаха, че в домовете им тече мътна и кална вода, негодна за пиене и домакински нужди.

От Регионалната здравна инспекция започнаха проверки за качеството й.