Гняв, насилие и шокови гранати в Сърбия: Вучич обеща "силна реакция на държавата"

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Мартин Гицов
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Размириците в страната продължават пета поредна нощ

Снимка: БТА
Размирици и насилие в Сърбия пета поредна нощ. Протестиращите срещу корупцията в управлението настояват за предсрочни избори. Президентът Вучич обещава "силна реакция на държавата". Демонстранти опожариха сградата на управляващата Сръбска прогресивна партия.

Властите съобщават за 130 ранени полицаи през последните дни.

Шокови гранати и сълзотворен газ използва полицията във Валево, където демонстранти подпалиха две празни сгради на управляващата Сръбска прогресивна партия. Символите на властта през последните дни попаднаха във фокуса на обществения гняв.

Нападнати са били и обекти на Сръбската радикална партия, коалиционен партньор на управляващата формация на Александър Вучич. Протестите срещу корупцията, започнали през ноември след рухването на бетонна козирка с 16 жертви на гарата в Нови Сад, протичаха мирно до сряда.

Тогава се стигна до сблъсъци между противници и привърженици на управляващите с намеса на полицията.

Деян Илич- независим сръбски публицист и коментатор: "Нещата стигнаха до ескалация, защото Вучич не направи някои прости неща. В ситуацията, която имахме на първи ноември миналата година и през първите месеци на протестите се искаше нещо много просто - да се види кой е виновен за падането на козирката. Вучич сега стигна дотам да решава своята съдба без никаква причина".

Двата лагера взаимно се обвиняват в провокации. Опозиционни депутати и активисти срещу корупцията твърдят, че привържениците на властта и силите за сигурност използват насилие и бруталност. В социалните мрежи се появиха кадри на побой над опозиционни демонстранти. Полицията отхвърля обвиненията в бруталност и на свой ред твърди, че е атакувана от протестиращи.

снимки: БТА

Президентът обяви, че снощното насилие от страна на демонстранните е "израз на пълно безсилие" и обеща да накаже размирниците. Александър Вучич многократно отхвърля призивите за предсрочни избори и осъжда демонстрациите като чуждестранен заговор за неговото сваляне от власт.

Той изключи въвеждане на извънредно положение, но обеща силен и напълно различен вид отговор на държавата до няколко дни, необходими за подготовка на съответната правна рамка.

Деян Илич- независим сръбски публицист и коментатор: "Мисля, че това е последният момент властта, режимът да се вразуми и да започне диалог с хората и подготовка за провеждането на избори. И до тяхното провеждане да бъде създадена някаква привидна нормалност , която да даде възможност за приемане на изборните резултати. Всичко останало е катастрофа".

Москва предложи подкрепа на Вучич и отбеляза, че "Русия не може да остане безразлична към случващото се в братска Сърбия".

Под натиска на улицата през последните месеци се стигна до промени в кабинета и нов премиер, а няколко бивши министри бяха задържани и обвинени от правосъдието.

#Сърбия #протести

