ИЗВЕСТИЯ

Превърна ли се Кресненското дефиле от отсечка на смъртта в безопасен път?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
У нас
Кресненското дефиле доскоро беше една от отсечките на смъртта в страната. След поставянето на т. нар. колчета по нея, пътят се превърна в един от най-сигурните у нас. Последната тежка катастрофа там, през лятото на 2022-ра, взе две жертви. След това бяха поставени ограничители между двете платна и днес, въпреки увеличения трафик след влизането ни в Шенген, ефектът им е осезаем.

На 28 юни 2022 година, микробус и лек автомобил се удрят челно в Кресненското дефиле. Загиват двама души, други пет са сериозно ранени. Агенция „Пътна инфраструктура“ поставя ограничители, за да намали броя на инцидентите в участъка.

Сабин Михайлов:
Преди колчетата имаше много големи катастрофи, много произшествия имаше. Смъртни случаи, защото бързо се кара. Никой не спазва знаци и така.

По данни на пътната агенция, след влизането ни в Шенген, трафикът в участъка се е увеличил с близо 10%. Мобилна камера показва, че от 10 юли до началото на август, между 9 сутринта и пет следобед, са преминали близо четвърт милион автомобили.

главен инспектор Сергей Алексов – началник на КАТ Благоевград:
На определени пикови часове се наблюдава преминаване в рамките на час на 1200-1600 автомобила. При нормално пропускливост около 700- 800 автомобила.

Димитрина Секулова редовно шофира по 16-километровия участък. Казва, че винаги спазва ограниченията.

Димитрина Секулова: Изобщо не ме притеснява, че ще забавя темпото от към шофиране. Даже напротив. Подкрепям с две ръце идеята и дори може да намалят ограничението още.

главен инспектор Сергей Алексов – началник на КАТ Благоевград:
Не, че нямаме пътнотранспортни произшествия, но всички са с материални щети и с поставянето на тези колчета инициирахме смея спокойно да кажа, че в цялата страна се въведе поставянето на тези ограничителни колчета с цел разделяне на лентите.

Здравко Борисов: По-добро е пътуването. Няма произшествия. И пътят не ти позволява да правиш произшествия. Така е хубаво дет са го направили.

В началото на годината, от пътната агенция подмениха над сто от гъвкавите ограничители. Новите са с 25 см по- високи заради промяна в наредбата.

До края на годината всички колчета в Кресненското дефиле ще бъдат подменени с нови, които отговарят на последните изисквания.

#Кресненско дефиле

