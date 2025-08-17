БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
На сянка и със сладолед - така снежните леопарди в Столичния зоопарк се справят с летните дни

от Елена Николова
Всичко от автора
На сянка, на хладно или с малко сладолед. Как снежните леопарди в Софийския зоопарк се справят с топлите летни дни и какви грижи се полагат за тях?

Столичният зоопарк е дом на Гета от 2020 г., а Араатан пристига преди няколко месеца от Швеция. Снежните леопарди са застрашен вид и се отглеждат и извън дивата природа с цел запазване на популацията.

Натали Харалампиева, еколог в Екологичния научно-излседователен център в Софийския зоопарк:
Те се отглеждат по специална програма, която цели отглеждането и размножаването на редки и зстрашени видове. статусът им в дивата природа е уязвим вид. Останалили са около 3 хил. екземпляра в дивата природа, като заплахите за тях са най-вече бракониерството, урбанизацията, загубата на местообитания.

Обикновено снежните леопарди се срещат високо в планините в Централна и Южна Азия. Предпочитат скалистите терени, студа и сухото време. Майстори са на камуфлажа. Наричат ги дори призрачни котки, тъй като в дивата природа често се виждат само следите им.

Натали Харалампиева, еколог в Екологичния научно-изследователски център в Софийския зоопарк:
През зимата се чувстват прекрасно. Въпреки, че са снежни леопарди, наблюдавала съм, че когато има сняг излизат за кратка разходка. Но все пак са котки и явно не обичат да се мокрят и предпочитат да седят на по-топло и сухо. Сега лятото прекарват повече време вътре в залата, където е по-хладно или под дебелата сянка на заграждението, което се поддържа с гъста растителност.

В горещините през лятото дори големите котки обичат да си похапват сладолед.

Натали Харалампиева, еколог в Екологичния научно-изследователски център в Софийския зоопарк:
На голяма част от животните, както и на големите котки, често им се дава сладолед. Това е сладолед, съобразен с тяхната диета. При големите котки може да представлява замразено месо или риба със вода, за да стане бучка лед , която да си ближат - по този начин те се охлаждат, нахранват се.

Диетата на снежните леопарди включва близо 2 кг конско или пилешко месо. А в неделя порцията се пропуска.

#грижи за тях #летни дни #снежни леопарди #столичен зоопарк

