БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Отпускат помощи за фермерите след пожарите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази

Министър Тахов свиква извънредно заседание на Държаваен фонд „Земеделие“

Снимка: Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Извънредно заседание на Държаваен фонд „Земеделие“. То е свикано от земеделския министър Георги Тахов, а целта е да одобри помощтта по схемата „ДЕ МИНИМИС“ за стопаните, претърпели щети от пожарите, от които бяха засегнати ферми и загинаха селскостопански животни.

Индивидуалният максимален размер на подпомагане, който един земеделски стопанин може да получи, в рамките на три последователни данъчни години, е до 50 хиляди евро. Фермерите ще могат да бъдат обезщетени за загуби на нереколтирана селскостопанска продукция, животни, пчелни семейства и фураж. Към момента експертни комисии с участието на представители на Областните дирекции „Земеделие“ извършват огледи и установяват пораженията по стопанствата.

#министър Георги Тахов #държавен фонд Земеделие #помощи #земеделци

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
1
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
2
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
Илиана Раева: Ансамбълът преживя някои драми тази година
3
Илиана Раева: Ансамбълът преживя някои драми тази година
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
4
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
5
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който...
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със стихията в Пирин
6
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
3
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Политика

Омбудсманът предлага кандидат за свой заместник в Народното събрание
Омбудсманът предлага кандидат за свой заместник в Народното събрание
Наталия Киселова: Когато има противопоставяне на Конституцията страдат правомощията, които са със съвместна компетентност Наталия Киселова: Когато има противопоставяне на Конституцията страдат правомощията, които са със съвместна компетентност
Чете се за: 01:10 мин.
Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир
Чете се за: 02:17 мин.
Елена Поптодорова: Безпрецедентен протокол и без резултат за спирането на войната в Украйна Елена Поптодорова: Безпрецедентен протокол и без резултат за спирането на войната в Украйна
Чете се за: 03:20 мин.
Бойко Борисов за синхрона, разбойническата приватизация и паянтовата конструкция Бойко Борисов за синхрона, разбойническата приватизация и паянтовата конструкция
Чете се за: 05:27 мин.
Областният управител на София: Твърденията за "масова продажба" са грубо изопачаване на програмата за държавни имоти Областният управител на София: Твърденията за "масова продажба" са грубо изопачаване на програмата за държавни имоти
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
Среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
Чете се за: 02:32 мин.
По света
След огнения ад в Българово: Започва описване на щетите След огнения ад в Българово: Започва описване на щетите
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Слав Монов: Няма нарушения при изпита на Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек Слав Монов: Няма нарушения при изпита на Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Нова седмица - чакано захлаждане Нова седмица - чакано захлаждане
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Взимат проби от почвата в района на дерейлиралите вагони край Пясъчево
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Нови арести и ранени полицаи по време на протестите в Сърбия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Рилската света обител почита 1079 години от успението на св. Йоан...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Омбудсманът предлага кандидат за свой заместник в Народното събрание
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ