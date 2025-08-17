БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Евакуираха над 250 души в Турция заради нов горски пожар

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Огънят се е разпространил бързо вследствие на силни ветрове

Снимка: БТА
Повече от 250 души са били евакуирани през нощта срещу неделя заради нов горски пожар в турската провинция Чанаккале.

Огънят се е разпространил бързо вследствие на силни ветрове по хълмовете край град Галиполи до протока Дарданели, съобщават местните власти. В борбата със стихията са се включили 12 самолета и 18 хеликоптера, както и 900 спасители. Районът е популярна туристическа дестинация заради древните руини на Троя и битката при Галиполи през Първата световна война.

снимка: БТА

През тази година обаче провинцията Чанаккале страда от сурова суша. На 11 август горски пожар там наложи евакуация на 2 хиляди души.

Турция преживя най-горещият месец юли от началото на измерванията преди 55 години, 15 души загинаха в борба с горски пожари в западната част на страната.

#Турция #пожари #евакуация

