След огнения ад в Българово: Започва описване на щетите

Започва описването на щетите след големия пожар, който избухна в събота по обяд във вилна зона “Лозниците” в Българово. Потърпевшите могат да подават документи в общината, като предстои да се уточни как ще получат помощ.

За срок от 24 часа е задържан 45-годишен мъж по подозрение за причиняване на пожара. Той живее във вилна зона „Лозниците“. Според информация на полицията в Бургас, мъжът се е опитал с трактор да извади тръба от земята в двора на имота си, като се предполага, че пожарът е възникнал от искра.

Все още не е ясно дали прокуратурата ще му повдигне обвинение. Огънят изпепели 20 постройки във вилната , сред които и обитаеми, както и 4 хиляди декара борова гора, дворове, селскостопанска продукция и техника. Остава в сила частичното бедствено положение в града.