БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

След огнения ад в Българово: Започва описване на щетите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Запази

Потърпевшите могат да подават документи в общината

цяла нощ гасиха огнища българово бедственото положение остава
Слушай новината

Започва описването на щетите след големия пожар, който избухна в събота по обяд във вилна зона “Лозниците” в Българово. Потърпевшите могат да подават документи в общината, като предстои да се уточни как ще получат помощ.

За срок от 24 часа е задържан 45-годишен мъж по подозрение за причиняване на пожара. Той живее във вилна зона „Лозниците“. Според информация на полицията в Бургас, мъжът се е опитал с трактор да извади тръба от земята в двора на имота си, като се предполага, че пожарът е възникнал от искра.

Все още не е ясно дали прокуратурата ще му повдигне обвинение. Огънят изпепели 20 постройки във вилната , сред които и обитаеми, както и 4 хиляди декара борова гора, дворове, селскостопанска продукция и техника. Остава в сила частичното бедствено положение в града.

#Българово #пожари

Водещи новини

Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Кои огнища на пожари остават активни в страната (ОБЗОР) Кои огнища на пожари остават активни в страната (ОБЗОР)
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек "Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец? Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп-Зеленски - САЩ готови на гаранции, подобни на...
Чете се за: 06:20 мин.
По света
Гняв, насилие и шокови гранати в Сърбия: Вучич обеща "силна...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Вино на 7000 години в "Града на птиците"
Чете се за: 11:47 мин.
Избрано
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ