Нова седмица - чакано захлаждане

Сутринта ще бъде слънчево, но около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и в Северна България ще превали и ще прегърми, по-интензивно в планинските райони. Вятърът постепенно ще се ориентира от северозапад и ще е временно силен, в източните райони ще остане умерен с посока от североизток. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София - около 28°.

Предимно слънчево и почти без валежи ще остане в Източна България и по Черноморието. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури на морския бряг ще са между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 26°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и след обяд на много места в масивите в Западна и Централна България се очакват временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще бъде и много ветровито с умерен, временно силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20°, на 2000 метра - около 14°.

През нощта в Централна България и в Лудогорието все още ще има райони с валежи и гръмотевици. През следващите дни ще е по-често слънчево.

С изключение на вторник - тогава ще вали на повече места в Централна, както вече и в Източна България.

В сряда ще превали само в отделни райони, главно в планините и на изток.

В четвъртък и в петък вятърът ще се ориентира от юг, бързо ще се затопли и температурите следобед в петък ще достигат 39°. Още вечерта срещу събота ще започне ново захлаждане, очаква се и нова валежна обстановка.