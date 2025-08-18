БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Протести в Израел: Призиви за край на войната в Газа

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

израел планира военен контрол ивицата газа освободи хамас
Снимка: БТА
Слушай новината

Десетки хиляди хора излязоха по улиците на Израел с искане за край на войната в Газа и сделка за освобождаване на заложниците на Хамас.

Най-многоброен беше протестът в Тел Авив. Демонстрантите се опасяват, че плановете на правителството на Бенямин Нетаняху да установи контрол на град Газа рискува живота на останалите около 20 живи заложници. В рамките на една от най-големите протестни вълни от началото на продължаващата 22 месеца война бяха блокирани пътища, офиси и университети в някои райони. 40 души са арестувани по време на еднодневната национална стачка.

#ивицита Газа #Хамас #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
1
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Илиана Раева: Ансамбълът преживя някои драми тази година
2
Илиана Раева: Ансамбълът преживя някои драми тази година
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
3
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
4
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със стихията в Пирин
5
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със...
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
6
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
3
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Близък изток

Хиляди израелци на протест в подкрепа на семействата на заложниците в Газа
Хиляди израелци на протест в подкрепа на семействата на заложниците в Газа
"Нова вълна от геноцид": Хамас казаха "не" на плана на Израел за преместване на цивилни от зоните на бойни действия "Нова вълна от геноцид": Хамас казаха "не" на плана на Израел за преместване на цивилни от зоните на бойни действия
Чете се за: 00:45 мин.
"Не на войната": Антивоенен протест на летището в Тел Авив "Не на войната": Антивоенен протест на летището в Тел Авив
Чете се за: 00:40 мин.
Иранската ядрена програма: Франция, Германия и Великобритания са готови да възобновят санкциите Иранската ядрена програма: Франция, Германия и Великобритания са готови да възобновят санкциите
Чете се за: 00:32 мин.
89 жертви след израелски удари по Газа 89 жертви след израелски удари по Газа
Чете се за: 01:10 мин.
Израелската офанзива в Газа: Убити са шестима палестински журналисти Израелската офанзива в Газа: Убити са шестима палестински журналисти
Чете се за: 04:05 мин.

Водещи новини

Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Кои огнища на пожари остават активни в страната (ОБЗОР) Кои огнища на пожари остават активни в страната (ОБЗОР)
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек "Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец? Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп-Зеленски - САЩ готови на гаранции, подобни на...
Чете се за: 06:20 мин.
По света
Гняв, насилие и шокови гранати в Сърбия: Вучич обеща "силна...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Вино на 7000 години в "Града на птиците"
Чете се за: 11:47 мин.
Избрано
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ