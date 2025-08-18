Протести в Израел: Призиви за край на войната в Газа

Десетки хиляди хора излязоха по улиците на Израел с искане за край на войната в Газа и сделка за освобождаване на заложниците на Хамас.



Най-многоброен беше протестът в Тел Авив. Демонстрантите се опасяват, че плановете на правителството на Бенямин Нетаняху да установи контрол на град Газа рискува живота на останалите около 20 живи заложници. В рамките на една от най-големите протестни вълни от началото на продължаващата 22 месеца война бяха блокирани пътища, офиси и университети в някои райони. 40 души са арестувани по време на еднодневната национална стачка.