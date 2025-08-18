БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Инж. Ангел Попов за катастрофата в София: „Трагедията е капак на проблемите с пътната безопасност и контрола над младите водачи"

Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Трагичният инцидент в София с шофьор с книжка от две седмици, който се вряза с кола в автобус и уби човек, показва системни проблеми в подготовката на водачите, контрола върху автошколите и инспекциите на пътя. това коментира в "Денят започва" инж. Ангел Попов от Европейския център за транспортни политики. „Това не е нормално“, заяви той.

„Това не е единичен случай. Разберете, това не е нормално“, заяви инж. Ангел Попов.

Според него трагедията е „като капак на всичко това, което става в момента по отношение на пътната безопасност, по отношение на контрола и превенцията към тези млади хора“.

Попов повдигна и въпроса за съмнителни назначения в контролните органи. Той цитира сигнал, според който ръководителят на изпитните комисии в София е лице, на което преди време е била отнета книжката за шофиране след употреба на алкохол.

„Този човек трябва да бъде лицето на контрола, лицето за примера“, подчерта инженер Попов.

Сигналите, които получават от граждани и служители в сектора, са ежедневни – по думите му, минимум 15 сигнала са само за нарушение в подготовката на младите водачи. Един от тях касае автошкола в Перник, за която се твърди, че не провежда задължителните теоретични часове.

Попов зададе конкретен въпрос към Агенция "Автомобилна администрация":

„Бил ли е обучаван в тази школа мотористът, който загина миналия понеделник? Не питаме случайно“.

Той коментира опитите за премахване на стикерите за годишен технически преглед. Според Попов това е работеща система, която не бива да бъде отслабвана:

„Стикерът за годишен технически преглед носи информация, която се чете от контролните органи“, подчерта той и добави, че чрез тази система са спрени нерегламентирани автомобили, без катализатори, без платени данъци и глоби.

Относно контрола върху претоварените камиони инж. Попов сподели данни, получени от вкопани кантари, които сочат, че само в една точка са засечени 500 претоварени автомобила за месец.

„Попитахме Изпълнителната агенция как проверяват пренатоварените камиони и резултатът е трагичен. В някои области няма нито един съставен акт“, разкри той.

Вижте целия разговор с инж. Ангел Попов във видеото.

