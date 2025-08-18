Ремонт ограничава движението между София и Перник през Владая

От днес ремонт ограничава движението по пътя между София и Перник през Владая. Частично затворен за преасфалтиране е близо петкилометров участък между жп гара „Владая“ и пътен възел „Даскалово“.

Като алтернативен маршрут за пътуване между двата града, от Агенция „Пътна инфраструктура“ посочват автомагистрала „Струма“. От агенцията уточняват, че дейностите ще се извършват поетапно, а прогнозният срок за завършване на ремонта на цялото трасе е до 5 септември.