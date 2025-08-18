Омбудсманът предлага кандидат за свой заместник в Народното събрание

Очаква се днес обмудсманът Велислава Делчева да внесе в Народното събрание предложението за кандидата за нейн заместник, събрал най-висока оценка от изслушването преди дни.

Кандидатите за поста на заместник-омбудсман са трима. Това са: Мария Филипова, Марина Кисьова де Хеус и Деница Димитрова. Сегашният шеф на Комисия за защита на конкуренцията Мария Филипова е предложение на Асоциация „Активни потребители“. Марина Кисьова де Хеус е предложена от Фондация „Екатерина Каравелова“, а Деница Димитрова е номинация на Национална мрежа за децата. Заместникът на омбудсмана, както и самият омбудсман, също е в т. нар. домова книга, от която президентът може да избира евентуален бъдещ служебен премиер.