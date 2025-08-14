Изслушват кандидатите за заместник - омбудсман

Омбудсманът Велислава Делчева организира изслушване на номинираните кандидати за заместник-омбудсман. От думите й в началото стана ясно, че има три много силни кандидатури за поста. Номинирани са три дами - Мария Филипова, Марина Кисьова де Хеус и Деница Димитрова.

"Надявам се, че ще има и много силен женски екип в институцията на омбудсмана", изрази очакване Делчева.

Тя посочи, че изборът на журито няма да бъде лесен.

"Сигурна съм, че ще има състезателност и обмяна на идеи", добави омбудсманът.

Изслушването се излъчва на живо на сайта на институцията на омбудсмана. То се провежда по азбучен ред на собствените имена, разясни още Делчева. Резултатът от оценяването ще бъде публикуван утре, а в понеделник омбудсманът има намерение да изпрати на Народното събрание предложението за кандидата с най-висока оценка.

Мария Филипова е предложение на Българска национална асоциация „Активни потребители“. Марина Кисьова де Хеус е предложена от Фондация „Екатерина Каравелова“. Деница Димитрова е предложение на Национална мрежа за децата.