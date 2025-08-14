БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

 

Изслушват кандидатите за заместник - омбудсман

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази

Резултатът от оценяването ще бъде публикуван утре

500 жалби нарушени права постъпили омбудсмана 2024
Снимка: Архив/БТА
Слушай новината

Омбудсманът Велислава Делчева организира изслушване на номинираните кандидати за заместник-омбудсман. От думите й в началото стана ясно, че има три много силни кандидатури за поста. Номинирани са три дами - Мария Филипова, Марина Кисьова де Хеус и Деница Димитрова.

"Надявам се, че ще има и много силен женски екип в институцията на омбудсмана", изрази очакване Делчева.

Тя посочи, че изборът на журито няма да бъде лесен.

"Сигурна съм, че ще има състезателност и обмяна на идеи", добави омбудсманът.

Изслушването се излъчва на живо на сайта на институцията на омбудсмана. То се провежда по азбучен ред на собствените имена, разясни още Делчева. Резултатът от оценяването ще бъде публикуван утре, а в понеделник омбудсманът има намерение да изпрати на Народното събрание предложението за кандидата с най-висока оценка.

Мария Филипова е предложение на Българска национална асоциация „Активни потребители“. Марина Кисьова де Хеус е предложена от Фондация „Екатерина Каравелова“. Деница Димитрова е предложение на Национална мрежа за децата.

#Велислава Делчева #зам.-омбудсман #изслушване #омбудсман

Последвайте ни

ТОП 24

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
2
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...
Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище
3
Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
4
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с жертва на пътя за Слънчев бряг
5
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с жертва на...
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
6
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
5
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: У нас

Задържаха 28 мигранти в Микробус край царевското село Бродилово
Задържаха 28 мигранти в Микробус край царевското село Бродилово
Ученици запалиха огън в двор на варненско училище Ученици запалиха огън в двор на варненско училище
Чете се за: 00:30 мин.
Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка катастрофа взе две жертви във Видинско Тежка катастрофа взе две жертви във Видинско
Чете се за: 01:15 мин.
Закъснява ли държавата с ваксинацията срещу шарка по дребните преживни животни? Закъснява ли държавата с ваксинацията срещу шарка по дребните преживни животни?
Чете се за: 03:15 мин.
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово 37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство
Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово 37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Пожарът над язовир Кърджали: Горят 200 декара гора над три села Пожарът над язовир Кърджали: Горят 200 декара гора над три села
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Още не е потушен пожарът в Пирин - битката продължава Още не е потушен пожарът в Пирин - битката продължава
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Гърция в плен на унищожителни горски пожари (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Закъснява ли държавата с ваксинацията срещу шарка по дребните...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Без вода в Плевен: Кога ще бъде решен проблемът?
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ