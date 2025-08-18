Пожар на сметището в Шишманци, четири екипа огнеборци овладяват огъня (СНИМКИ)

Пожар на сметището в с. Шишманци. На място работят четири екипа огнеборци, които овладяват огъня. Сигналът е получен в 5:30 сутринта.

Замерваща станция на Сектор "Специализирани оперативни дейности"-Пловдив следи качеството на въздуха в близките населени места. Разпространението на пожара е ограничено на площ от около 700–800 кв. м, уточниха по пожарната. Паралелно с гасенето, горящият терен се запръстява с помощта на булдозери.

Снимка: Стоян Станчев