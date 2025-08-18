Делян Пеевски настоя за по-засилен контрол над фирмите за бързи кредити

"Хората трябва да бъдат пазени от капана "лесни пари"! Институциите незабавно да затегнат контрола и санкциите за бързите кредити!". За това настоя лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски.

"Медийни публикации от последните дни напомнят, че все още не е намерено решение на проблем, засягащ много хора, попаднали в капана на “лесните пари”, изпаднали в невъзможност да обслужват кредити или натрупали задължения, които поставят под риск да загубят единствено жилище или доход под екзистенц-минимума.

Темата е много чувствителна и държавата не може да остане безучастна към подобни сигнали.

Затова е необходимо ангажираните институции да се задействат незабавно! МФ, БНБ, КЗП и ДАНС трябва да оптимизират процедурите и контрола върху небанковите кредитни институции и да дадат предложения за необходимите изменения в законодателството в Народното събрание, които да бъдат приети още с началото на есенната сесия на парламента.

Водещото е това, че регулациите, контролът и санкциите трябва да бъдат променени така, че ефективно да се защитават хората.

В унисон с европейските изисквания е необходимо да се премине към лицензиране на дейността на самите компании, възприемането на по-строг контрол върху лихвените проценти и приемането на правила за всяка категория кредити. По този начин ще се преустановят нелоялни практики като фалшиви “бизнес кредити”, при които ползвателите губят потребителската си протекция.

Контролът върху таксите и комисионните за обслужване и тавана на лихвените проценти ще позволи да се поддържа добра конкурентна среда, а в същото време да се гарантира, че потребителите ще бъдат защитени от измами.

Създаването на дигитална платформа за кредитния регистър в БНБ, в която в реално време да бъдат обявявани всички реализирани кредити, ще създаде преграда пред злоупотреби и злонамереност и порочни схеми.

Създаването на фонд за компенсация на пострадали от нелоялни практики на фирми за бързи кредити е инструмент, с който ще може да се реагира адекватно на всеки потвърден сигнал за злоупотреби".