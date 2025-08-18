Взимат проби от почвата в района на дерайлиралите вагони край Пясъчево

Проби от почвата ще бъдат взети днес от мястото на дерайлиралата влакова композиция, натоварена с дизел край симеоновградското село Пясъчево.

Ще се извърши анализ за нефтопродукти, съобщиха от Регионалната екоинспекция в Хасково. Около 48 000 тона дизел се изля в почвата, след като 13 от 34 цистерни излязоха от релсите, а 8 от тях се разхерметизираха. Междувременно продължава работата по възстановяването на жп трасето в района.