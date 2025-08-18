Цените на храните: Има ли поскъпване през последната седмица?

Потребителската кошница намалява с един лев - от 98 на 97 лева. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Това понижение се дължи на цените на плодовете и зеленчуците. Намаляват цените на домати, праскови, картофи, червен пипер, кашкавал, прясно мляко и кисело мляко. Увеличение има при краставици, лимони и тиквички, както и при свинското месо, брашното, сиренето, маслото и олиото.

Динята запазва цената си от изминалата седмица.

"Потребителската кошница за миналата седмица намалява с 1 лв. от 98 на 97 лв. Това се дължи на вариациите на плодовете и зеленчуците. Наблюдаваме нормален пазар с характерни сезонни колебания, като се запазва тенденцията от миналата седмица за нормално действащ пазар", каза Велизар Георгиев, член на Комисията по държавни и стокови борси.

През последните месеци има поевтиняване на свинското месо и кашкавала, поскъпват сиренето и пилешкото месо.

При зеленчуците - поевтиняват фасула, картофите, зелето и лука, поскъпват краставиците.

Осезаемо увеличение има при лимоните. Поскъпнали се ябълките, поевтиняват праскови, кайсии и дини.