Какви са щетите след пожара в Българово?

В Българово започва описването на щетите след големия пожар в град Българово, който избухна в събота следобед и обхвана вилната зона „Лозниците” и стигна до населеното място. Изпепелени са близо 20 къщи, сред които и обитаеми, както и 4 хиляди декара борова гора, дворове, селскостопанска продукция и техника.

В община Бургас започна извънредна среща във връзка с пострадалите след големия пожар в Българово. Ще бъде създадена специална комисия, която още днес след обедните часове ще извърши обстоен оглед и опис на всички щети. От община Бургас заявиха, че всички пострадали могат да подадат и молби в общината. По-рано някои от местните жители пък споделиха, че имат сериозни проблеми с електричеството.

В град Българово все още има екипи на пожарната, тъй като се гасят отделни огнища, а те могат да се разраснат, заради вятъра. Във връзка с 45-годишния мъж, който беше задържан по подозрение, че е предизвикал пожара - той вече е на свобода. От прокуратурата заявиха, че той няма повдигнати обвинения.