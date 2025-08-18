Какви са щетите след пожара в Българово?
Изпепелени са близо 20 къщи, както и 4 хиляди декара борова гора, дворове, селскостопанска продукция и техника
В Българово започва описването на щетите след големия пожар в град Българово, който избухна в събота следобед и обхвана вилната зона „Лозниците” и стигна до населеното място. Изпепелени са близо 20 къщи, сред които и обитаеми, както и 4 хиляди декара борова гора, дворове, селскостопанска продукция и техника.
В община Бургас започна извънредна среща във връзка с пострадалите след големия пожар в Българово. Ще бъде създадена специална комисия, която още днес след обедните часове ще извърши обстоен оглед и опис на всички щети. От община Бургас заявиха, че всички пострадали могат да подадат и молби в общината. По-рано някои от местните жители пък споделиха, че имат сериозни проблеми с електричеството.
В град Българово все още има екипи на пожарната, тъй като се гасят отделни огнища, а те могат да се разраснат, заради вятъра. Във връзка с 45-годишния мъж, който беше задържан по подозрение, че е предизвикал пожара - той вече е на свобода. От прокуратурата заявиха, че той няма повдигнати обвинения.
Константин Щерионов, кмет на град Българово: “Днес най-вероятно в 13:00 часа ще бъде отменено бедственото положение. Започва се описване на щетите на пострадалите. Сега влизаме в Общината и сега ще видим кои ще са в тази комисия. По Закон, ако е първо жилище на хората, ще получат финансова помощ. Ако им е постоянно обитаемо жилище и нямат друго, ще си получат помощта от държавата. Социално подпомагане ще дойдат и те днес в Българово и ще разговаряме с тях как да обезщетим хората.”
Васил Лазаров, жител: “Една вила имаме, още една отгоре и изгоря цялата. Покрива, врати, прозорци, всичко. Няма нищо. Ще направим молба сигурно. Не знам. Каквото кажат.”
Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.