Нова идея: Родители на ученици да работят онлайн през летните месеци

Идея за облекчение за работещите родители. Тя идва от председателя на социалната комисия в парламента - Деница Сачева. А предложението ще засегне родителите на ученици от 8 до 12 години и ще им даде право на гъвкаво работно време през лятната ваканция.

Гергана е майка на три деца. Работи на 8-часов работен ден. Казва, че отглеждането им през лятната ваканция и съвместяването с работа е сложно. Затова на помощ идва семейството ѝ.

Гергана Тодорова, родител: „Разчитам на помощ от бабите, като в момента тримата са разделени, защото няма как да съвместяваме работата с отглеждането на децата, когато са във ваканция.“

Но не така стоят нещата при повечето родители. По-голяма част от бабите също работят и помощта не може да е постоянна. За Мая надеждата е бабите да се пенсионират, докато по-голямото ѝ дете започне училище.

Мая Георгиева, родител, Варна: „Децата през лятото се оставят на занимални, не всеки има баба и дядо, и много от родителите страдат от това, че няма с какво да занимават децата си.“

Проблемът с намирането на помощ при отглеждане на деца през лятото провокира председателя на социалната комисия в парламента – Деница Сачева, да внесе законодателни промени в Кодекса на труда. Те дават право на родителите на ученици от 8 до 12 години да предлагат на работодателя гъвкаво работно време или работа от разстояние през ваканцията.

Гергана Тодорова, родител: „Считам, че за летните месеци това би било много добро решение за родители, които иначе трябва да отделят голяма част от финансите за лагери или някой да се занимава с децата им допълнително.“

В компанията, в която работи Гергана, 40% от служителите са жени, а работодателите са съгласни, че предложението ще облекчи работата на майките.

Женя Колева, финансов директор: „Вярвам, че с това предложение ще се постигне баланс между трудовите и семейни отговорности на всяка една майка.“

Българската стопанска камара проведе обсъждане на идеята родителите с малки деца да се включват в пазара на труда, но заяви, че промените трябва да се прегледат прецизно. Не всяка сфера позволява работа в онлайн среда.

Жасмина Саръиванова, главен експерт "Социален диалог", БСК: „Кодексът на труда има разпоредба, в която се казва, че работата от разстояние е доброволна. Тя не може да бъде за всички сектори; има длъжности, които не могат да бъдат заменени от дистанционна работа. Трябва да се види какви ще бъдат правата на работодателя, с какви възможности ще разполага работникът и дали по този начин няма да се нарушат правата на други работници.“

В момента Кодексът на труда предвижда родител на дете до 8-годишна възраст да може да работи от разстояние. Промените ще разширят тази възможност. Деница Сачева посочва, че предлага идеята си първо във "Фейсбук", за да чуе мнението на хората, а официално промените ще бъдат внесени през първите дни на септември.