ИЗВЕСТИЯ

Тръмп и Зеленски: Срещата
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп,...
След зверската катастрофа между колата убиец и автобус:...
Оперираха младата жена, пострадала тежко при удара между...
"В къща без олио не може": То поскъпна...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа...
Решаващ ден за бъдещето на Украйна * Доналд Тръмп: На целия свят му омръзна тази война, има напредък в преговорите за мир

Бус с мигранти катастрофира край село Божаново, един човек е загинал

Репортер: Петко Петков
У нас
Петима други са ранени, бусът е с чужда регистрация

бус чужда регистрация катастрофирал района село божаново
Бус с чужда регистрация е катастрофирал в района на село Божаново, община Шабла. В него са пътували шестима чужди граждани. При инцидента един е загинал на място, двама са ранени.

Останалите петима са транспортирани към многопрофилнатаж болница за активно лечение в Добрич.

Сигналът е получен в 12.30 часа. Пътят от разклона на трасето Малко Търново - Дуранкулак до с. Белгун е затворен.

По думите на главен инспектор Галин Петков, началник на ГПУ - Каварна, пет от лицата са египтяни, а шестият, за когото се предполага, че е каналджията, е сириец. Засечени са от патрул на АПИ в района на Каспичан след неспазване на полицейско разпореждане.

Бусът е хреследван от полиция в продължение на километри в района на Шабла. Предполага се, че е влязъл на българска територия от Гърция, тъй като е с гръцки номера.

#Шабла #катастрофа

