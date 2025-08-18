Бус с мигранти катастрофира край село Божаново, един човек е загинал

Бус с чужда регистрация е катастрофирал в района на село Божаново, община Шабла. В него са пътували шестима чужди граждани. При инцидента един е загинал на място, двама са ранени.

Останалите петима са транспортирани към многопрофилнатаж болница за активно лечение в Добрич.

Сигналът е получен в 12.30 часа. Пътят от разклона на трасето Малко Търново - Дуранкулак до с. Белгун е затворен.

По думите на главен инспектор Галин Петков, началник на ГПУ - Каварна, пет от лицата са египтяни, а шестият, за когото се предполага, че е каналджията, е сириец. Засечени са от патрул на АПИ в района на Каспичан след неспазване на полицейско разпореждане.

Бусът е хреследван от полиция в продължение на километри в района на Шабла. Предполага се, че е влязъл на българска територия от Гърция, тъй като е с гръцки номера.