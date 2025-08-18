Напрежението в Сърбия: Вучич обеща решителен отговор на размириците

Поредна нощ на антиправителствени протести и сблъсъци в Сърбия. Демонстрациите този път бяха организирани пред полицейски участици.

Протестиращите обвиняват органите на реда в полицейско насилие. Близо 60 са арестуваните само за изминалото денонощие.

Протести имаше в Белград, Нови Сад и Ниш. През уикенда мишена на недоволството бяха офиси на партията на Александър Вучич. Въпреки размириците, сръбският президент отказа да обяви извънредно положение и се зарече да има последствия за участниците в размириците.