Напрежението в Сърбия: Вучич обеща решителен отговор на размириците

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Протестиращите обвиняват органите на реда в полицейско насилие

напрежението сърбия вучич обеща решителен отговор размириците
Снимка: БТА
Поредна нощ на антиправителствени протести и сблъсъци в Сърбия. Демонстрациите този път бяха организирани пред полицейски участици.

Протестиращите обвиняват органите на реда в полицейско насилие. Близо 60 са арестуваните само за изминалото денонощие.

Протести имаше в Белград, Нови Сад и Ниш. През уикенда мишена на недоволството бяха офиси на партията на Александър Вучич. Въпреки размириците, сръбският президент отказа да обяви извънредно положение и се зарече да има последствия за участниците в размириците.

"Много скоро ще видите нашия изненадващ и решителен отговор. Може и да ви се струва, че има райони, в които държавата е абдикирала, че сме победени, но това не е така. Ще дойде момент, в който ще видите цялата мощ на сръбската държава. Няма да се поддадем на чуждестранен натиск", каза Александър Вучич.

#Сърбия #Александър Вучич #протести

