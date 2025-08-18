Първи успех за България на Световните игри за трансплантирани в Дрезден

Първи успех за българския отбор на Световните игри за трансплантирани в Дрезден.

Български атлет влезе в челната осмица на 5-километровия маратон. В него участваха 33 души. Сергей Билалов от София е с трансплантиран черен дроб и за първи път участва в игри за трансплантирани. Той пробяга 5 километра за 21:20 минути и се класира на 8-о място.

Владимир Катошев, който е с присъден бъбрек, стигна до четвъртфинал на турнира по тенис на маса.

Подробности по темата ще откриете във видеото.