Остават два дни до началото на световното първенство по художествена гимнастика

Остават два дни до началото на едно от най-очакваните спортни събития тази година - световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, което БНТ ще излъчи.

За първи път надпреварата ще се проведе в Южна Америка. Днес българският отбор отпътува за Рио Аракажу, където беше на лагер.

Тази година надпреварата в Рио де Жанейро обещава да бъде изключително оспорвана и запомняща се. На килима в арена "Кариока" ще видим най-добрите индивидуални гимнастички и ансамбли от целия свят, които ще се борят за световните титли при рекорден брой участнички. 206 индивидуалистки и 36 ансамбъла от 76 държави.

Сред фаворитите за медалите са отборите на България, Италия, Украйна, Испания, Япония, Израел и Китай. България пристига с амбиции за медали, като звездата на отбора Стилияна Николова вече е впечатли със силни класирания през сезона. Тя, заедно с Ева Брезелиева и ансамбълът ни ще се опитат да затвърдят славата на българската художествена гимнастика на световната сцена.

Домакинството на Бразилия носи допълнителна емоция и ново измерение на състезанието. Страната за първи път приема световно първенство по художествена гимнастика.

Следете отблизо всяко изпълнение и най-интересните моменти, директно от Рио де Жанейро с БНТ 1 и БНТ 3 от петък до неделя. Първото ни пряко предаване е на 22 август от 20:30 часа по БНТ 3.

Подробности по темата ще откриете във видеото.