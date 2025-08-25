БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
39327
Чете се за: 02:00 мин.
Други спортове
Запази

БНТ ви направи свидетели на шампионата, на който страната ни спечели четири сребърни отличия.

пет медала българия световното първенство художествена гимнастика рио жанейро обзор
Снимка: БФХГ
Слушай новината

Пет медала завоюва България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, на което БНТ ви направи свидетели. Овациите безспорно обра Стилияна Николова, която спечели три сребърни отличия и бронз, а сраната ни се пребори за сребро и в отборната надпревара.

Николова започна с отличията в първия ден, след като финишира втора в многобоя, докато Ева Бреаалиева завърши на осмото място.

Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, а Ева Брезалиева се класира на осмо място.

Ева Брезалиева за 8-то място в Рио: Мисля, че беше много добре



Ансамбълът на България завърши на шеста позиция в многобоя

Ансамбълът на България пък завърши на шестото място в многобоя.

Възпитаничката на Валентина Иванова продължи със силното си представяне и в последния ден на шампионата на бразилска земя, тъй като се поздрави с още две сребърни медала и един бронз, като единствено само на топка не успя да заслужи отличие, където остана пета. От своя страна Брезалиева финишира на седмата позиция на лента, а ансамбълът стана пети на финала на ленти.

Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на световното първенство по художествена гимнастика

Стилияна Николова се класира пета на топка на световното първенство по художествена гимнастика

Ансамбълът на България завърши пети на ленти на световното в Рио де Жанейро

Бронз за Стилияна Николова на бухалки на световното в Рио де Жанейро

Стилияна Николова завоюва и сребро на лента на световното в Рио де Жанейро

Свързани статии:

Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Гледайте спектакъла "Преродена" отново на 7 септември от 13:30 часа.
Чете се за: 00:27 мин.
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма на световното първенство по художествена гимнастика
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма на световното първенство по художествена гимнастика
Златото в многобоя е за олимпийската шампионка от Париж 2024 Даря...
Чете се за: 02:52 мин.
#Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро 2025 #Ансамбъл на България по художествена гимнастика за жени #Стилияна Николова #Ева Брезалиева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява случаите с незаконни гонки в столицата
2
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
5
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Ансамбълът на България завърши на шеста позиция в многобоя
6
Ансамбълът на България завърши на шеста позиция в многобоя

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
5
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Художествена гимнастика

Стилияна Николова завоюва и сребро на лента на световното в Рио де Жанейро
Стилияна Николова завоюва и сребро на лента на световното в Рио де Жанейро
Бронз за Стилияна Николова на бухалки на световното в Рио де Жанейро Бронз за Стилияна Николова на бухалки на световното в Рио де Жанейро
Чете се за: 00:52 мин.
Ансамбълът на България завърши пети на ленти на световното в Рио де Жанейро Ансамбълът на България завърши пети на ленти на световното в Рио де Жанейро
Чете се за: 01:27 мин.
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1 Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
7424
Чете се за: 00:27 мин.
Стилияна Николова се класира пета на топка на световното първенство по художествена гимнастика Стилияна Николова се класира пета на топка на световното първенство по художествена гимнастика
Чете се за: 00:52 мин.
Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на световното първенство по художествена гимнастика Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на световното първенство по художествена гимнастика
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Прокуратурата пуснала на свобода 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца, защото нямало достатъчно информация Прокуратурата пуснала на свобода 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца, защото нямало достатъчно информация
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Ден на независимостта в Украйна: Западни държави ще предоставят помощ на Киев Ден на независимостта в Украйна: Западни държави ще предоставят помощ на Киев
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Пазарен детокс: Предизвикателството "Без покупки"...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
За кои сметки закъсняваме най-много?
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Протести във Великобритания срещу настаняването на бежанци в хотели
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Доналд Тръмп планира разполагане на войници в Чикаго
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ