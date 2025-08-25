Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)

БНТ ви направи свидетели на шампионата, на който страната ни спечели четири сребърни отличия.
Пет медала завоюва България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, на което БНТ ви направи свидетели. Овациите безспорно обра Стилияна Николова, която спечели три сребърни отличия и бронз, а сраната ни се пребори за сребро и в отборната надпревара.
Николова започна с отличията в първия ден, след като финишира втора в многобоя, докато Ева Бреаалиева завърши на осмото място.
Ансамбълът на България пък завърши на шестото място в многобоя.
Възпитаничката на Валентина Иванова продължи със силното си представяне и в последния ден на шампионата на бразилска земя, тъй като се поздрави с още две сребърни медала и един бронз, като единствено само на топка не успя да заслужи отличие, където остана пета. От своя страна Брезалиева финишира на седмата позиция на лента, а ансамбълът стана пети на финала на ленти.
