Ансамбълът на България завърши пети на ленти на световното в Рио де Жанейро

Ансамбълът на България за жени завърши на пето място на ленти на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, което БНТ предава пряко. Българките допуснаха грешка (уред извън терена) и получиха оценка от 24.750 точки (трудност 12.000; артистичност 7.650; изпълнение 5.400). Това е първи шампионат на планетата за този състав, в който са три дебютантки - София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова.

Това беше последното изпълнение на родните грации на шампионата, след като не успяха да се класират за финала на три топки и два обръча.

Златото на пет ленти спечели олимпийският шампион Китай с 27.550 точки, на второ място е шампионът в многобоя Япония с 26.650, а трета позиция зае европейският първенец Испания с 25.950 точки.

По-късно днес са финалите на бухалки с участието на световната вицешампионка Стилияна Николова и на лента, където ще стартират Николова и Ева Брезалиева.

В първите два финала Николова спечели сребърно отличие на обръч и остана пета на топка.