БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Чете се за: 03:42 мин.
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в...
Чете се за: 02:30 мин.
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното...
Чете се за: 05:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бронз за Стилияна Николова на бухалки на световното в Рио де Жанейро

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Грацията завоюва четвърти медал за България на шампионата.

Бронз за Стилияна Николова на бухалки на световното в Рио де Жанейро
Снимка: БФХГ
Слушай новината

Стилияна Николова спечели бронзов медал на финала на бухалки на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, което продължава в ефира на БНТ. Българката имаше грешки и получи оценка от 28.800 точки, от които 13.000 за трудност, 8.200 за артистичност, 7.650 за изпълнение и 0.05 наказание.

Така възпитаничката на Валентина Иванова спечели четвърти медал за България на шампионата след второто й място в многобоя и на финал на обръч, както и среброто в отборната надпревара.

Титлата си на бухалки защити олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия), която получи доста високата оценка от 31.700 точки. Втора е румънката Амалия Лика с 29.000, следвана от Стилияна Николова.

На последния индивидуален финал ще участват две българки - Стилияна Николова и Ева Брезалиева.

Свързани статии:

Стилияна Николова се класира пета на топка на световното първенство по художествена гимнастика
Стилияна Николова се класира пета на топка на световното първенство по художествена гимнастика
За Стили предстоят финалите на бухалки и лента.
Чете се за: 00:57 мин.
Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на световното първенство по художествена гимнастика
Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на световното първенство по художествена гимнастика
Българската грация остана 5-а във финала на топка.
Чете се за: 01:20 мин.
#Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро 2025 #Стилияна Николова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
1
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява случаите с незаконни гонки в столицата
3
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Ансамбълът на България завърши на шеста позиция в многобоя
5
Ансамбълът на България завърши на шеста позиция в многобоя
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
6
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
2
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
3
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
5
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Художествена гимнастика

Ансамбълът на България финишира пети на ленти на световното в Рио де Жанейро
Ансамбълът на България финишира пети на ленти на световното в Рио де Жанейро
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1 Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
6948
Чете се за: 00:27 мин.
Стилияна Николова се класира пета на топка на световното първенство по художествена гимнастика Стилияна Николова се класира пета на топка на световното първенство по художествена гимнастика
Чете се за: 00:57 мин.
Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на световното първенство по художествена гимнастика Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на световното първенство по художествена гимнастика
Чете се за: 01:20 мин.
Илиана Раева: Предстоят много, много интересни години в художествената гимнастика Илиана Раева: Предстоят много, много интересни години в художествената гимнастика
Чете се за: 04:52 мин.
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
37864
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Прокуратурата пуснала на свобода 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца, защото нямало достатъчно информация Прокуратурата пуснала на свобода 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца, защото нямало достатъчно информация
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Ден на независимостта в Украйна: Западни държави ще предоставят помощ на Киев Ден на независимостта в Украйна: Западни държави ще предоставят помощ на Киев
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Пазарен детокс: Предизвикателството "Без покупки"...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
За кои сметки закъсняваме най-много?
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Протести във Великобритания срещу настаняването на бежанци в хотели
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Доналд Тръмп планира разполагане на войници в Чикаго
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ