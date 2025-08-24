Стилияна Николова се класира пета на топка на световното първенство по художествена гимнастика

Най-добрата гимнастичка на България - Стилияна Николова, остана пета във финала на топка по време на 41-вото световно първенство по художествена гимнастика.

Надпреварата се провежда в Рио де Жанейро, а българката досега беше спечелила три сребърни медала от шампионата.

Първа с топка се класира Даря Варфоломеев с оценка 29.850. Американката Рин Кейс остана втора с 29.050, а София Рафаели запълни тройката с 28.750.

Оценката на Стилияна Николова е 28.500 - 12.100 трудност, 8.450 за артистичност и 7.950 за изпълнение.

По-късно днес Стилияна Николова ще участва на финалите на бухалки и лента. Междувременно Ева Брезалиева ще се състезава на лента, а ансамбълът на България - на пет ленти.

