Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на световното първенство по художествена гимнастика

Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Българската грация остана 5-а във финала на топка.

стилияна николова класира финалите обръч топка световното първенство художествена гимнастика
Снимка: Българска федерация по художествена гимнастика/Анна Недкова
Слушай новината

Абсолютната европейска шампионка от 2024 година Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

Възпитаничката на Валентина Иванова изпълни отлично композицията си и получи оценка от 29.950 точки, от които 13.400 за трудност, 8.200 за артистичност и 8.350 за изпълнение.

Така Николова завоюва трето сребро за България и за себе си от шампионата след второто място в многобоя и в отборната надпревара.

Световна шампионка на обръч стана бронзовата медалистка от олимпийските игри в Париж 2024 и от Мондиала в Рио 2025 София Рафаели (Италия) с 30.650 точки, а трета се нареди Анастасия Симакова (Германия) с 29.400 точки.

Олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) допусна грешки и остана пета с 28.950.

На финала на топка българската грация остана 5-а с оценка 28.500. Златото отиде при германката Дария Вертоломеев с оценка 29.850. Американката Рин Кийс спечели сребърен медал с 29.050, а бронзовото отличие отиде при София Рафаели от Италия с оценка 28.750.

По-късно днес Стилияна Николова ще участва на финалите на бухалки и лента, Ева Брезалиева на лента и ансамбълът на България на пет ленти.

Гледайте световното първенство пряко по БНТ 3 и ТУК!

#Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро 2025 #Стилияна Николова

