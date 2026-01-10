Страхотен старт на сезона за Радина Величкова и Ива Деливерска

Две от най-обещаващите млади звезди на българската лека атлетика – Радина Величкова и Ива Деливерска, започнаха сезона в зала с победи на 55-ото издание на турнира „Академик“, проведен в „Асикс Арена“.

Европейската шампионка до 18 години за 2024 година Радина Величкова триумфира в спринта на 60 метра при жените. Тя финишира за 7.40 секунди и изпревари с 0.07 секунди Рая Димитрова в една от най-очакваните дисциплини на турнира.

В бягането на 60 метра с препятствия националната рекордьорка на дългите хърдели Ива Деливерска също стартира убедително новия сезон. Тя спечели с резултат 8.65 секунди, като остави на 0.05 секунди зад себе си Пламена Чакърова.

Отлично представяне записа и Сияна Бъмбарова в скока на дължина. Младата атлетка постигна 6.35 метра, което не само ѝ донесе победата, но и ѝ осигури покриване на норматив за участие на Световното първенство за юноши и девойки до 20 години.

При мъжете надпреварата премина без участието на водещите български атлети. В скока на дължина първото място зае Стилиян Орлинов с резултат от 7.21 метра, а в спринта на 60 метра Христо Илиев бе най-бърз с време 6.69 секунди.