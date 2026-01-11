БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с...
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Сияна Бръмбарова и Анжелина Петкова покриха нормативи за световното първенство до 20 г.

Лека атлетика
Добро представяне записа и 16-годишният Стилиян Орлинов в скока на дължина при мъжете.

сияна бръмбарова класира финала скока дължина еврошампионата юноши девойки
Сияна Бръмбарова и Анжелина Петкова започнаха по впечатляващ начин състезателната 2026 година, след като покриха нормативи за Световното първенство по лека атлетика до 20 години по време на турнира „Академик“ – първия старт от календара на Българската федерация по лека атлетика за новия сезон.

Двукратната балканска шампионка при девойките в скока на дължина Сияна Бръмбарова (Енерджи Пловдив) пренесе отличната си форма от миналата година и триумфира в дисциплината при жените с резултат 6.37 метра. В първия си опит тя записа 6.21 – само сантиметър под норматива за световния шампионат за юноши и девойки до 20 години в Юджийн (5–9 август), а още във втория си скок покри изискването с 6.35 метра.

Втора в състезанието се нареди Анжелина Петкова с резултат 5.86, а третото място зае представителката на Израел Анжелика Митин с 5.79 метра.

След надпреварата в скока на дължина Петкова взе участие и в тройния скок в специалния старт за девойки до 20 години, където също си осигури норматив за световния шампионат. Тя постигна 13.00 метра, изпреварвайки Диана Ангелова (12.48) и Сияна Стоянова (11.89).

Добро представяне записа и 16-годишният Стилиян Орлинов в скока на дължина при мъжете. Финалистът от европейското първенство за юноши до 20 години през 2025-а направи успешни опити на 7.08 и 7.21 метра, с което покри норматива за участие на европейското първенство за юноши и девойки до 18 години, информира Българската федерация по лека атлетика.

#Анжелина Петкова #Стилиян Орлинов #Сияна Бръмбарова

