Осем лекоатлети ще представят България на Балканския шампионат по спортно ходене

България ще бъде представена от осем състезатели в отделните възрастови групи на Балканския шампионат по спортно ходене в Измир (Турция) на 14 март, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика (БФЛА).

Освен атлетите и официалните лица в Измир ще бъде и Мария Караджова, която е с категория на международен съдия по лека атлетика и ще бъде част от съдийския екип на първенството.

„Благодаря на усърдието на членовете на комисията „Атлетика извън стадион“ към БФЛА за свършената работа по организацията на националния шампионат, селекцията на отбора, както и на спонсорите, които подпомогнаха спортното ходене“, коментира президентът на БФЛА Георги Павлов.

„За първи път през този век ще има два национални шампионата по спортно ходене в спортния календар на БФЛА – в Пловдив, който бе на шосе, и на стадион в Хисаря, който предстои в края на април. Радостното е, че имаме и международен съдия на балканския шампионат в Турция в лицето на Мария Караджова, което показва и високото ниво на съдийството в България. Пожелавам успех на всички български атлети в Измир“, добави той.

Състав на българския отбор за Балканиазата по спортно ходене в Турция:

Жени – полумаратон – Мария Ангелова
Девойки под 20 години – 10 км – Лазарина Христова, Пламена Георгиева
Девойки под 18 години – 5 км – Екатерина Павлова, Йоанна Радославова
Юноши под 20 години – 10 км – Дилян Мейдинов, Ашкън Али
Юноши под 18 години – 10 км - Мирослав Стоянов

