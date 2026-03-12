БФЛА обяви бонусите за световното първенство в зала

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) обяви финансовите бонуси за атлетите ни за Световното първенство в зала в Торун, Полша (20-22март).



Премиите, които са еднакви за състезател и треньор са осигурени лично от президента на федерацията Георги Павлов, който е първият въвел тази практика в БФЛА.



1-во място – 10 000 евро

2-ро място – 7500 евро

3-то място – 6000 евро

4-то място – 4500 евро

5-то място – 4000 евро

6-то място – 3500 евро

7-мо място – 3000 евро

8-мо място – 2500 евро