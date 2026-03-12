БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

БФЛА обяви бонусите за световното първенство в зала

Премиите, които са еднакви за състезател и треньор са осигурени лично от президента на федерацията Георги Павлов.

Георги Павлов
Снимка: БФЛА
Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) обяви финансовите бонуси за атлетите ни за Световното първенство в зала в Торун, Полша (20-22март).

Премиите, които са еднакви за състезател и треньор са осигурени лично от президента на федерацията Георги Павлов, който е първият въвел тази практика в БФЛА.

1-во място – 10 000 евро
2-ро място – 7500 евро
3-то място – 6000 евро
4-то място – 4500 евро
5-то място – 4000 евро
6-то място – 3500 евро
7-мо място – 3000 евро
8-мо място – 2500 евро

#Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА)

