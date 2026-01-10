БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите...
Чете се за: 15:07 мин.
Тир се обърна на магистрала "Марица",...
Чете се за: 00:32 мин.
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

Зографски се класира убедително за основното състезание в Закопане

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Българинът зае 14-о място в квалификацията.

Владимир Зографски
Владимир Зографски се класира убедително за основното състезание по ски скок в полския курорт Закопане, след като зае 14-о място в квалификацията.

Въпреки че се състезава с температура, най-добрият български ски скачач показа характер и стабилност, като записа скок от 129,5 метра. Опитът му беше оценен със 120,4 точки, което му осигури място сред първите 50 и участие в неделния старт без никакви затруднения.

Най-добър в квалификацията беше австриецът Мануел Фетнер, който се приземи на 138 метра и събра 133,7 точки. След него се наредиха неговите сънародници Ян Хьорл и Максимилиан Ортнер, които останаха съответно на 2,1 и 3 точки зад победителя.

Основното състезание по ски скок в Закопане е в неделя и започва в 17:00 часа българско време, като Зографски ще се опита да надгради доброто си представяне от квалификациите.

81 години от Кървавата Коледа
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа"
Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина си в чужбина
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
Георги Павлов: Нямам лоши чувства към Ивет Лалова
Георги Павлов: Нямам лоши чувства към Ивет Лалова
Александра Фейгин е сред фаворитите за знаменосец на Игрите в Милано/Кортина Александра Фейгин е сред фаворитите за знаменосец на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 01:07 мин.
Спортни новини 10.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 10.01.2026 г., 20:50 ч.
Фондация „Енчо Керязов“ започна номинациите за 15-ите награди „Нощ на звездите“ Фондация „Енчо Керязов“ започна номинациите за 15-ите награди „Нощ на звездите“
Чете се за: 02:30 мин.
Най-добър млад спортист на България за 2025 година (ГАЛЕРИЯ) Най-добър млад спортист на България за 2025 година (ГАЛЕРИЯ)
Антоанета Стефанова остана на крачка от медалите на европейското в Монте Карло Антоанета Стефанова остана на крачка от медалите на европейското в Монте Карло
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Дига на река Струма край Батановци се скъса
Дига на река Струма край Батановци се скъса
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ) Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
По света
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас 3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Чете се за: 03:45 мин.
Общество
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
Чете се за: 03:52 мин.
По света
БСП ще проведе конгрес в началото на февруари
Чете се за: 04:52 мин.
Политика
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите интереси на...
Чете се за: 15:07 мин.
По света
Тръмп готов да купи Гренландия, но не изключва и силово анексиране
Чете се за: 04:05 мин.
По света
