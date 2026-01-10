Зографски се класира убедително за основното състезание в Закопане

Владимир Зографски се класира убедително за основното състезание по ски скок в полския курорт Закопане, след като зае 14-о място в квалификацията.

Въпреки че се състезава с температура, най-добрият български ски скачач показа характер и стабилност, като записа скок от 129,5 метра. Опитът му беше оценен със 120,4 точки, което му осигури място сред първите 50 и участие в неделния старт без никакви затруднения.

Най-добър в квалификацията беше австриецът Мануел Фетнер, който се приземи на 138 метра и събра 133,7 точки. След него се наредиха неговите сънародници Ян Хьорл и Максимилиан Ортнер, които останаха съответно на 2,1 и 3 точки зад победителя.

Основното състезание по ски скок в Закопане е в неделя и започва в 17:00 часа българско време, като Зографски ще се опита да надгради доброто си представяне от квалификациите.