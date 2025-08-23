НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика

Световното първенство по художествена гимнастика събра елита си в Рио де Жанейро.

Състезателки от рекордните 76 държави си оспорват отличията.

България влиза в битката с най-силните си оръжия.

Следете всяко движение, всяко съчетание и всяка победа от 22 до 24 август по БНТ 1 и БНТ 3!

Програма на оставащите преки предавания:

23.08., събота: 20:30 ч. многобой, ансамбли БНТ 3, 23:00 ч. многобой, ансамбли БНТ 1 и БНТ 3

България е в поток B със стартов номер 2. София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова, ще излязат на килима за съчетанието си с 3 топки и 2 обръча.

24.08., неделя: 17:00 ч. финали на уреди БНТ 3

На 23 август, събота, от 19:30 ч. БНТ 3 ще излъчи бенефиса на олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн. Спектакълът „Преродена“ се проведе през юни тази година, в рамките на световното първенство за девойки, на което София беше домакин. Датата на излъчването му по БНТ 3 не е случайна, на 23 август е рожденият ден на Боряна Калейн.