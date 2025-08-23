Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма на световното първенство по художествена гимнастика

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Чете се за: 02:50 мин.

Спорт
Златото в многобоя е за олимпийската шампионка от Париж 2024 Даря Варфоломеев от Германия.

стилияна николова спечели сребро многобоя ева брезалиева осма световното първенство художествена гимнастика
Снимка: БТА
Абсолютната европейска шампионка от 2024 година Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

Николова демонстрира отново огромния си потенциал и се нареди втора след олимпийската шампионка Даря Варфоломеев (Германия). Възпитаничката на Валентина Иванова натрупа актив от 119.300 точки (28.700 на обръч, 29.800 на топка, 30.650 на бухалки и 30.150 на лента) и стана световна вицешампионка. Това е първо сребърно отличие в многобоя за България на световен шампионат от 2001 година, когато Симона Пейчева стана втора в Мадрид (Испания).

Стилияна Николова има и бронз в многобоя от София 2022. Тя е завоювала общо седем отличия от световни първенства и 13 от шампионати на Стария континент.

20-годишната грация започна със силна композиция на бухалки, за която взе и най-високата си оценка за деня от 30.650 точки, след което изигра и прекрасна лента - 30.150. Тя имаше грешка само в края на изпълнението си с обръч и получи 28.700 точки, а на топка беше оценена с 29.800.

Силна игра показа и Ева Брезалиева, която със сбор от 112.200 точки (28.450 на обръч, 27.950 на топка, 28.800 на бухалки и 27.000 на лента) се класира на осмо място в индивидуалния многобой.

Абсолютна световна шампионка за 2025 година е носителката на олимпийската титла от Париж 2024 Даря Варфоломеев (Германия) със 121.900 точки (30.100, 29.850, 31.950, 30.000). Така тя защити златото си от Валенсия 2023.

Бронзовото отличие стана притежание на представителката на Италия и шампионка на планетата от София 2022 София Рафаели със 117.950 точки (30.550, 29.100, 29.000, 29.300)

В топ шест са още европейската шампионка за 2025 година Тайсия Онофричук (Украйна) със 117.400, Тахмина Икромова (Узбекистан) със 114.650 и Анастасия Симакова (Германия) със 114.300 точки.

Световното първенство в Бразилия продължава днес с многобоя при ансамблите с участието на България. Прякото предаване по БНТ 3 стартира в 20:30 ч.

#Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро 2025 #Стилияна Николова #Ева Брезалиева

