Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Повод за гордост: Триумф на български ученици на международна олимпиада в Индия

Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Най-доброто представяне на България на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика досега. Националният ни отбор спечели 3 златни, 1 сребърен медал и 1 почетна грамота. Състезанието се проведе в Индия от 11 до 21 август. Успехът на родните гимназисти беше постигнат в конкуренция с над 280 ученици от 63 държави.

Елена Йорданова, златен медал: "Когато разбрах, че имам златен медал и не съм сред сребрата, от начало бях шокирана, после много зарадвана и в един момент дойде моят ред да излизам на сцената и тогава всъщност беше така очакваният момент."

Подготовката за олимпиадата е била напрегната, но учениците през цялото време са усещали подкрепа.

Светослав Арабов, златен медал: "Преди състезанието нашите ръководители силно, силно ни подготвяха и те, според мен, ни вдигнаха много резултатите, ако не бяха те, нямаше да се представим толкова добре."

Петър Попов, златен медал: "Те направиха много силна подготовка, която показа резултати."

Стефан Иванов, научен ръководител: "Още май месец започнахме онлайн занятия, отделно сме имали присъствени подготовки. Така че си е дългосрочна работа."

Стефан Иванов, научен ръководител: "Въпрос е на техника олимпиадата, не само знания и тази година повече тренирахме техника, тоест да знаят точно какво да правят, когато пред тях се появи листа с ужасяващи задачи."

Учениците споделиха и кой кръг от състезанието е бил най-труден за тях.

Елена Йорданова, златен медал: "Аз лично изпитвам най-големи затруднения на теоретичния кръг, където всъщност е решаването на задачи. Самият теоретичен кръг беше изключително дълъг, условията на задачите бяха 19 страници и трябва да ги прочетем за 5 часа, да ги осмислим и да можем да ги решим."

И отправиха послания към всички бъдещи състезатели.

Елена Йорданова, златен медал: "Да не се отчайват, когато не постигат очакваната цел."

По темата работи стажант-репортер Дарина Ангелова.

#олимпиада по физика #медали

Още от: Образование

По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на матурата по БЕЛ
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на матурата по БЕЛ
"Език мой, враг мой" - над 6000 ученици се явяват на матура по БЕЛ "Език мой, враг мой" - над 6000 ученици се явяват на матура по БЕЛ
Чете се за: 01:30 мин.
Над 160 училища останаха без директори след проведените конкурси Над 160 училища останаха без директори след проведените конкурси
Чете се за: 03:40 мин.
Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София Елеонора Лилова е новият директор на РУО - София
8664
Чете се за: 02:00 мин.
280 образователни институции са с новоизбрани директори след конкурси 280 образователни институции са с новоизбрани директори след конкурси
Чете се за: 01:32 мин.
Новите учебни планове: Защо училищата по изкуствата протестират срещу промените? Новите учебни планове: Защо училищата по изкуствата протестират срещу промените?
Чете се за: 03:15 мин.

