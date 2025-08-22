Повод за гордост: Триумф на български ученици на международна олимпиада в Индия

Най-доброто представяне на България на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика досега. Националният ни отбор спечели 3 златни, 1 сребърен медал и 1 почетна грамота. Състезанието се проведе в Индия от 11 до 21 август. Успехът на родните гимназисти беше постигнат в конкуренция с над 280 ученици от 63 държави.

Елена Йорданова, златен медал: "Когато разбрах, че имам златен медал и не съм сред сребрата, от начало бях шокирана, после много зарадвана и в един момент дойде моят ред да излизам на сцената и тогава всъщност беше така очакваният момент."

Подготовката за олимпиадата е била напрегната, но учениците през цялото време са усещали подкрепа.

Светослав Арабов, златен медал: "Преди състезанието нашите ръководители силно, силно ни подготвяха и те, според мен, ни вдигнаха много резултатите, ако не бяха те, нямаше да се представим толкова добре."

Петър Попов, златен медал: "Те направиха много силна подготовка, която показа резултати." Стефан Иванов, научен ръководител: "Още май месец започнахме онлайн занятия, отделно сме имали присъствени подготовки. Така че си е дългосрочна работа." Стефан Иванов, научен ръководител: "Въпрос е на техника олимпиадата, не само знания и тази година повече тренирахме техника, тоест да знаят точно какво да правят, когато пред тях се появи листа с ужасяващи задачи."

Учениците споделиха и кой кръг от състезанието е бил най-труден за тях.

Елена Йорданова, златен медал: "Аз лично изпитвам най-големи затруднения на теоретичния кръг, където всъщност е решаването на задачи. Самият теоретичен кръг беше изключително дълъг, условията на задачите бяха 19 страници и трябва да ги прочетем за 5 часа, да ги осмислим и да можем да ги решим."

И отправиха послания към всички бъдещи състезатели.

Елена Йорданова, златен медал: "Да не се отчайват, когато не постигат очакваната цел."

По темата работи стажант-репортер Дарина Ангелова.