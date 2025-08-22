БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния...
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев,...
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в...
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Огненият ад: 1 000 000 хектара са изпепелени от пожарите в Европа

Биляна Бонева
По света
Най-засегната е Испания, където са опожарени 400 000 хектара

огненият 000 000 хектара изпепелени пожарите европа
Повече от 1 милион хектара са изгорели при пожарите в Европа от началото на годината. Това сочи проучване на Европейската информационна система за горски пожари.

Това е най-тежкият сезон за континента, откакто се води статистика от 2006 година.

Най-засегната е Испания, където са опожарени 400 000 хектара.

В България пожарите са унищожили около 29 хиляди хектара.

Огън срещу огъня. Контролираните пожари са поредното средство, с което в Испания се надяват да овладеят огнената стихия. 18 пожара там продължават да поглъщат гори, растителност и къщи.


Летните пожари в страната не са необичайно явление. 2025 година обаче се оказва най-тежката от последните 30 години. От началото на годината са изпепелени 400 000 хектара.

"Тези пожари са напълно неконтролируеми. Гори от всички страни", заяви Марина Абад, доброволка.

Реалност, която от сателитите изглежда така.

Втората страна в черната статистика е Португалия с 270 000 унищожени хектара.

"Това е краят на света. Подобна стихия не ни е връхлитала".

Румъния също е сред най-тежко пострадалите от пожарите европейски държави. Там огнената стихия е погълнала 126 хиляди хектара.

Пожарите са изпълнили атмосферата с огромни количества вредни емисии. При изпепеляването на 1 милион хектара са се отделили 35 мегатона въглероден диоксид.

В Испания пожарите предизвикаха вълна от недоволство. След първоначалната мобилизация за овладяване на огнената стихия протести обхващат засегнатите райони.

"Протестирам заради бъдещето на дъщеря ми, за бъдещото на Галисия, за да осъзнаем опасността. Защото това е абсолютна лудост".

Испанският прокурор по околна среда нареди проверки в засегнатите общини дали имат и изпълняват планове за превенция от пожари.

Заради климатичните промени опасността от екстремни пожари в Европа постоянно ще нараства, предупреждават учените. Според прогнозите с всяко десетилетие изгорелите площи ще се увеличават с 5 до 50 процента.

Уязвима към пожари ще бъде не само Южна Европа, огнени стихии все по-често ще се наблюдават в Централна и дори в Северна Европа.

#Испания #румъния #пожари #Европа #България

