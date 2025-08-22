Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му

Дни след трагичния инцидент с парашут Инспекцията по труда, заедно със социалния министър, проверява трудовите договори и работното време на заетите в туристическия сектор. Стана ясна и поредна нередност на фирмата, която предлага парасейлинг в Несебър.

Фирмата, която стопанисва водния атракцион на плажа в Несебър, където загина 8-годишно дете по време на полет с парашут, не е била проверявана от Инспекцията по труда. А според твърдения на адвоката на капитана на лодката клиентът ѝ е бил назначен на 4-часов трудов договор като общ работник.

Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика: "Категорично ще бъде проверявана и не само тази фирма, а всички, които са свързани с подобна дейност. Независимо, че безопасността не е към нашето министерство в този случай.”

Павлин Васков, директор на Инспекцията по труда в Бургас: "Конкретно за трудовите договори, ако работи 10 часа, а се осигурява само на 4 часа - това е нарушение не само на трудовото, но и на данъчното законодателство. - БНТ: Проверявана ли е конкретната фирма? - Конкретната фирма не, но атракциони са проверявани."

Междувременно в курорта Слънчев бряг тече мащабна проверка за трудови договори, работно време и заплати на сезонни служители. Инспекторите провериха хотел от верига с общо четири обекта в курорта.

Павлин Васков, директор на Инспекцията по труда в Бургас: "При проверки в другите три обекта са констатирани хора без договори. Решихме, че трябва да проверим и четвъртия обект. Слава богу, проверките, които сме извършили в други техни обекти, очевидно са дали резултат, защото очакванията ни, че тук ще има хора без договори, не се оправдаха."

Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика: "След моята заповед проверките са ежедневни, виждате само в областта на туризма са 4300 проверки, направени в ресторантьорство и туризъм, което никога не е било по този начин. Нарушенията, които сме открили, са над 19 000. Хората без трудови договори са 2300, а само в областта на хотелиерство и ресторантьорство са 1/4 от тези договори."

Министърът допълни, че около една четвърт от икономиката в България е в сивия сектор. А засилените проверки за работните условия и договори в курортите на юг продължават. И докато различните институции правят своите проверки, въпросите, които обществото задава след смъртта на 8-годишно дете, стават все повече.