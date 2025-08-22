БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста

от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
У нас
21-годишният Ивелин Цветанов, обвинен в убийството на майката на бившата си приятелка в град Първомай, остава за постоянно в ареста. Това реши Окръжният съд в Пловдив.

Той беше задържан в София, часове след като избягал от мястото на престъплението. В съдебната зала стана ясно, че младежът е бил запален по военизирани игри.

Снимки: БГНЕС

Ивелин Цветанов приел много тежко раздялата с дъщерята на жертвата.

Момичето е един от деветимата разпитани до момента свидетели.

Според нея по време на връзката им Ивелин се държал странно и често изпадал в истерични кризи.

Занимавал се с военизирани игри, за които имал пълна екипировка. Стрелял с фалшиви патрони по хора.

След раздялата им той я заплашил, че ще се събуди до трупове. Пред разследващите отказал да обясни постъпката си.

"Нямаме изрично изявен мотив или пък обявен от него", заяви Делян Пинчев, прокурор.

Според прокуратурата убийството е предварително планирано. Охранителни камери са запечатали нахлуването му в дома на жертвата.

При бягството използвал обходни маршрути, освободил се от дрехите си и ножа, използван за убийството.

"Открити са няколко оръжия, най-вероятно едно от тях е това, с което е извършено, но за сега нищо не мога да кажа конкретно", допълни Делян Пинчев, прокурор.

Назначени са ДНК и психологическа експертизи. Основни твърдения на прокуратурата бяха отхвърлени от защитата на Ивелин.

"Няма доказателства по делото, не е направил самопризнания", каза още Стоян Янков, адвокат.

Пред съда обвиняемият се оплака, че не е имал своевременен достъп до адвокат и получавал заплахи от полицаите.

Младежът е неосъждан, без криминални регистрации.

