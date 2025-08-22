БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
4
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в...
15:17, 22.08.2025
Чете се за: 01:57 мин.
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на...
14:55, 22.08.2025
Чете се за: 01:35 мин.
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
08:14, 22.08.2025
Чете се за: 03:00 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
07:32, 22.08.2025
Чете се за: 04:02 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 22.08.2025 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 22.08.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:14, 22.08.2025
Инспекцията по труда с мащабни проверки по Южното Черноморие - има...
12:01, 22.08.2025
Жестокото убийство в Първомай: Гледат мярката на 21-годишния...
11:46, 22.08.2025
Пожар е избухнал в предприятие в индустриалната зона на Пловдив...
11:34, 22.08.2025
"На нас война не ни трябва": Протести за справедлив...
09:14, 22.08.2025
Откриват Фестивала на фолклорната носия Жеравна
09:10, 22.08.2025
Спортни новини 22.08.2025 г., 09:10 ч.
09:07, 22.08.2025
Китай отбеляза с парад 60-годишнината от основаването на Тибет като...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
2
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
3
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
4
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
5
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър...
6
Лудогорец допусна обрат срещу Шкендия
Реклама
Най-четени
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
4
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
5
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 22.08.2025 г., 09:10 ч.
Спортни новини 21.08.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 21.08.2025
Спортни новини 21.08.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 21.08.2025
Гледайте втория епизод от новия сезон на подкаста на БНТ "Фентъзмагории"
11:29, 21.08.2025
Чете се за: 00:37 мин.
Спортни новини 21.08.2025 г., 09:10 ч.
09:10, 21.08.2025
Спортни новини 20.08.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 20.08.2025
Реклама
Водещи новини
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в България...
14:58, 22.08.2025
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на матурата по БЕЛ
14:46, 22.08.2025
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Ще преквалифицират обвинението по случая с блъснатите от АТВ в Слънчев бряг
15:03, 22.08.2025 (обновена)
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Инспекцията по труда с мащабни проверки по Южното Черноморие - има ли нарушители
12:14, 22.08.2025 (обновена)
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
08:08, 22.08.2025
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Жестокото убийство в Първомай: Гледат мярката на 21-годишния...
12:01, 22.08.2025 (обновена)
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Иззеха над 10 000 дози сексуални стимуланти от два автобуса край Русе
11:27, 22.08.2025 (обновена)
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Оцеляване на ръба: ООН потвърди, че 514 000 души или една четвърт...
12:45, 22.08.2025
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ