"На нас война не ни трябва": Протести за справедлив процес след инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Днес Окръжният съд в Бургас ще трябва да прецени дали да върне в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, който беше пуснат под домашен арест, след като миналата седмица се вряза с атракционно АТВ в 3 деца и двама възрасти в Слънчев бряг.

Пострадалата жена и 4-годишното й момченце остават в изключително тежко състояние.

А в този час близки и приятели на пострадалото семейство се събират на протест пред Съдебната палата в Бургас.

Златка Соколова, майка на пострадала жена: "Докторите ни казаха, че няма никакъв шанс за оцеляване. Дъщеря ми освен пострадалото детенце, има момченце за трети клас. Детето за седем дни навън не е излязло. Не иска да излиза. Страх го е. Как ще обясним на това дете утре или вдругиден, че майка му вече няма да я има и това дете ще трябва да живее без майка до края на дните си. Как това дете ще отиде на 15-ти септември на първия учебен ден. Кой ще го изпрати? Защото някой е решил да си прави кефа в центъра на Слънчев бряг".

Юлиян Здравков, баща на две от пострадалите деца: "Този човек трябва да си носи последствията. Той е на 18 години. Той е осъзнат. На нас война не ни трябва, ние вътре си я правим сами, но за съжаление страдат само мирните хора и обикновените".

Светослав Соколов, брат на пострадалата жена: "Родителите на Бургазлиев, да бъдат отстранени от длъжност до изясняване на случая".