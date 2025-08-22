БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:12 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"На нас война не ни трябва": Протести за справедлив процес след инцидента с АТВ в Слънчев бряг

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Днес Окръжният съд в Бургас ще трябва да прецени дали да върне в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, който беше пуснат под домашен арест, след като миналата седмица се вряза с атракционно АТВ в 3 деца и двама възрасти в Слънчев бряг.

Пострадалата жена и 4-годишното й момченце остават в изключително тежко състояние.

А в този час близки и приятели на пострадалото семейство се събират на протест пред Съдебната палата в Бургас.

Златка Соколова, майка на пострадала жена: "Докторите ни казаха, че няма никакъв шанс за оцеляване. Дъщеря ми освен пострадалото детенце, има момченце за трети клас. Детето за седем дни навън не е излязло. Не иска да излиза. Страх го е. Как ще обясним на това дете утре или вдругиден, че майка му вече няма да я има и това дете ще трябва да живее без майка до края на дните си. Как това дете ще отиде на 15-ти септември на първия учебен ден. Кой ще го изпрати? Защото някой е решил да си прави кефа в центъра на Слънчев бряг".

Юлиян Здравков, баща на две от пострадалите деца: "Този човек трябва да си носи последствията. Той е на 18 години. Той е осъзнат. На нас война не ни трябва, ние вътре си я правим сами, но за съжаление страдат само мирните хора и обикновените".

Светослав Соколов, брат на пострадалата жена: "Родителите на Бургазлиев, да бъдат отстранени от длъжност до изясняване на случая".

Георги Радков, адвокат на пострадалите: "Очакваме днес виновният водач да си тръгне с белезници на ръцете. Напето искане е за причиняване на този вредоносен резултат, в условията на умисъл, тъй като той е карал с висока скорост, минал е през тази тълпа и не е предприел каквито и да бил действия, за да предотврати настъпването на ПТП. И в този вариант ще има възможност за доживотна присъда".

#АТВ #слънчев бряг #инцидент

Последвайте ни

ТОП 24

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамите, за да прикрие следи
2
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
3
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
4
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
5
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?
6
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
4
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Сигурност и правосъдие

Прокуратурата иска задържане под стража на мъжа, който разруши детска площадка в София
Прокуратурата иска задържане под стража на мъжа, който разруши детска площадка в София
"Ангели на пътя": Случаят с АТВ-то е поредният, който ще се замете под килимчето, домашният арест е гавра "Ангели на пътя": Случаят с АТВ-то е поредният, който ще се замете под килимчето, домашният арест е гавра
Чете се за: 01:30 мин.
Изслушват кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията Изслушват кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията
Чете се за: 00:37 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне" Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
7127
Чете се за: 04:02 мин.
Задържаха обвиняем, наръгал с нож мъж на бул. "Цариградско шосе" Задържаха обвиняем, наръгал с нож мъж на бул. "Цариградско шосе"
Чете се за: 01:07 мин.
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамите, за да прикрие следи Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамите, за да прикрие следи
7753
Чете се за: 03:57 мин.

Водещи новини

"На нас война не ни трябва": Протести за справедлив процес след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
"На нас война не ни трябва": Протести за справедлив...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
"Ангели на пътя": Случаят с АТВ-то е поредният, който ще се замете под килимчето, домашният арест е гавра "Ангели на пътя": Случаят с АТВ-то е поредният, който ще се замете под килимчето, домашният арест е гавра
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Необичаен клиент - на мечока Фузи му се прииска сладолед, влезе да си "поръча" в калифорнийски магазин Необичаен клиент - на мечока Фузи му се прииска сладолед, влезе да си "поръча" в калифорнийски магазин
Чете се за: 00:37 мин.
По света
"Език мой, враг мой" - над 6000 ученици се явяват на...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдбата на Газа - ще има ли примирие?
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Инспекцията по труда започва проверки по Южното Черноморие
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Проверяват 55 милиона души с американски визи
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ