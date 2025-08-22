Предизвикателствата и успехите на българските атлети на Световните игри за трансплантирани

България взе участие на Световните игри за трансплантирани в Дрезден, Германия, с шестима представители.

Георги Пеев спечели бронзов медал в плуването.

"Два дни преди плуването мислех да плувам едва или две дисциплини от петте, които записах, заради болки в дясното рамо. Бронзовият медал бе чист късмет, но късметът идва при смелите. Ние идваме тук с мисия и кауза", сподели той в интервю за предаването "Денят започва".

Владимир Катошев, който е с присъден бъбрек, стигна до четвъртфинал на турнира по тенис на маса.

"Атмосферата е страхотна. Доволен съм от моето представяне. Моята мисия се изпълни", допълни той. "Конкуренцията в този турнир е жестока. Влади отпадна от световния шампион. Тук има над 2500 състезатели от 51 държави. Общо сме над 5000 с придружителите", добави Пеев.

На турнира участие взеха шестима българи - Йоанна Злотева, Димитър Василев,

Симеон Танчев, Владимир Катошев, Георги Пеев, Сергей Белалов.

"Всички се представят блестящо. На тези игри всички са спечелили. Важно е участието. Смелостта да се изправиш срещу най-силните в света показва качества", завърши Пеев.

Вижте цялото интервю във видеото.