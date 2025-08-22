Изслушват кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията

Номинационната комисия ще изслуша четиримата кандидати за членове на Комисията за противодействие на корупцията.



Изслушването ще бъде по азбучен ред, съгласно фамилията. Методиката за оценяване е изготвена въз основа на профила за длъжността от Закона за противодействие на корупцията.

Оценките ще бъдат от 1 до 10 за всеки критерий - морални и професионални качества на кандидата, подготовка и мотивация, както и концепция на кандидата.

Четиримата одобрени кандидати са юристът Мария Даскалова, юристът Петър Коев, Стоян Петков и адвокат Аделина Натина-Зиколова.